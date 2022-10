Filmmuseum Potsdam zeigt Schau über Illusionen

Potsdam - Das Filmmuseum Potsdam eröffnet am Freitag eine Ausstellung über optische Phänomene und Täuschungen. In der Ausstellung „Ich sehe was, was du nicht siehst“ können Daumenkinos, Stereobetrachter, Kaleidoskope und viele andere Geräte von den Besuchern selbst ausprobiert werden. An rund ein Dutzend Stationen darf man selbst basteln, drehen, gucken und rätseln. So soll an praktischen Beispielen unter anderem erklärt werden, wie das Gehirn mehrere Bilder zu einem einzigen zusammen setzt oder optische Illusionen aus Spiegeln und Perspektiven funktionieren.

„Das sind die Urahnen des Films. Mein Favorit ist die Laterna Magica“, sagte Kuratorin Henrike Okrent am Mittwoch und meinte dabei eine frühe Form des Projektors. Die Ausstellung lebt laut Okrent vom Ausprobieren und wird bis April 2023 zu sehen sein. Ausgestellt werden 14 verschiedene historische Objekte aus der Privatsammlung des Künstlers Werner Nekes, der seit den 60er Jahren über 25.000 Geräte mit optischen Spielereien gesammelt hat.