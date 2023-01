Feuerwerksreste setzen Quad in Brand

Themar - Reste von Silvesterraketen haben in Themar (Kreis Hildburghausen) ein Quad in Brand gesetzt und zerstört. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte der Besitzer des vierrädrigen Motorrads die kurz zuvor abgebrannten Feuerwerksbatterien eingesammelt und auf der Ladefläche seines Fahrzeugs liegen lassen. Kurz darauf entzündeten sich die Reste. Außer dem Quad wurden auch ein Auto, ein Autoanhänger und eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt worden sei niemand, den Schaden bezifferte die Polizei auf 50.000 Euro.