Feuerwehr rettet Dackel aus Dachsbau

Braunschweig - Nach über vier Stunden und mühsamer Arbeit mit Schaufel und Spaten hat die Feuerwehr in Braunschweig einen Dackel aus einem Dachsbau gerettet. Das Tier sei am Donnerstag im Rautheimer Holz in den Dachsbau gelaufen und nicht herausgekommen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Einsatzkräfte konnten den Hund deutlich hören, Rufe oder Leckereien von seinem Frauchen waren aber erfolglos. Daher begannen die Feuerwehrleute zu graben, mit Hilfe einer Kamera fanden sie das Tier schließlich. Der Hund hatte sich offensichtlich in dem Bau verfangen. Die Einsatzkräfte hoben einen fünf Meter langen und 1,30 Meter tiefen Graben aus, rund 20 Einsatzkräfte waren beteiligt.