Feuer in Einfamilienhaus: Zimmer brennt vollständig aus

Wusterhausen/Dosse - Ein Zimmerbrand in Wusterhausen/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat am Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannte das Zimmer vollständig aus. Die Bewohnerin versuchte noch, den Brand eigenständig zu löschen, verließ dann aber das Haus. Den Angaben zufolge entwickelte sich dichter Rauch. Die Löscharbeiten dauerten rund eine Stunde an. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte und 12 Fahrzeuge vor Ort. Bei dem Brand wurde laut Polizei niemand verletzt. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar.