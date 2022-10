Ferienflieger steuern Sonnenziele von Sachsen aus an

Leipzig/Dresden - Zum Beginn der Herbstferien starten von den sächsischen Flughäfen zahlreiche Maschinen zu Sonnenzielen. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte, geht es am ersten Ferienwochenende von Leipzig/Halle aus unter anderem nach Ägypten, Mallorca, in die Türkei sowie zu verschiedenen griechischen Inseln. Auch von Dresden aus können Urlauber nach Antalya, Palma de Mallorca oder Heraklion fliegen. Von Freitag bis Sonntag heben demnach insgesamt 142 Maschinen ab - 90 von Leipzig/Halle aus und 52 am Flughafen Dresden.