Feldhäcksler abgebrannt: Halbe Million Euro Schaden

Hartenstein - Ein Feldhäcksler ist in Hartenstein (Landkreis Zwickau) abgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt, er konnte sich am Mittwochmittag in Sicherheit bringen, nachdem er einen Knall gehört und eine Stichflamme aus dem Motorraum bemerkt hatte. Es liefen rund 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus.