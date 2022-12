FDP-Politiker für Ende der Maskenpflicht auch in Fernzügen

Konstantin Pott, Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Nach dem Ende der Maskenpflicht im ÖPNV sollte sie aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion auch im Fernverkehr fallen. „Jetzt ist die Bundespolitik gefordert, nachzuziehen und die Maskenpflicht auch im Fernverkehr abzuschaffen, damit es nicht zu einem Flickenteppich an Regelungen kommt“, forderte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Konstantin Pott, am Dienstag in Magdeburg.

Für Fernzüge ist die Maskenpflicht bis 7. April 2023 bundesweit gesetzlich festgeschrieben. Im ÖPNV in Sachsen-Anhalt soll sie entsprechend einer Kabinettsentscheidung ab diesem Donnerstag der Vergangenenheit angehören.