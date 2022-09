FCM-Trainer Titz warnt gegen Regensburg vor Standards

Magdeburg - Cheftrainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg warnt gegen den SSV Jahn Regensburg vor den Standardsituationen. „Wir treffen auf einen Gegner, der seine Qualität auch bei ruhenden Bällen hat. Da müssen wir die Standards noch klarer verteidigen“, sagte Titz vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Zugleich sieht er die Stärken der Gäste auch „im Umschaltspiel und wenn sie mit ihren zweiten Bällen kommen“. Sein Team kassierte in der bisherigen Saison schon neun Gegentore nach Standardsituationen.

Daran hat er in der zweiwöchigen Länderspielpause gearbeitet. „Wir haben die Zeit intensiv genutzt. Bei uns ist eine unglaubliche Willensbereitschaft da, wir treffen auf einen Gegner, wo wir auch viele körperliche Aspekte einbringen müssen. Wir wissen, wie wir gegen den Gegner anlaufen müssen“, betonte Titz. Verzichten muss er auf Florian Kath (Aufbautraining), Maximilian Franzke (Muskelsehneneinriss), Leon Schmökel (Schambeinentzündung), Belal Halbouni (Kreuzbandriss), Malcolm Cacutalua (Aufbautraining) sowie Cristiano Piccini (Adduktorenprobleme).