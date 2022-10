FC Augsburg ohne Torwart Gikiewicz: Kovac mit einem Wechsel

Augsburg - Der FC Augsburg muss im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf seinen zuletzt so starken Torwart Rafal Gikiewicz verzichten. Der polnische Schlussmann hatte sich am vergangenen Wochenende beim 3:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 am Oberschenkel verletzt und konnte zuletzt nicht trainieren.

Für Gikiewicz steht am Samstag (15.30 Uhr) der Tscheche Tomas Koubek erstmals in dieser Saison zwischen den Pfosten. Für André Hahn (Knieverletzung) und Mergim Berisha (Sperre) laufen in der Augsburger Startelf Ruben Vargas und Fredrik Jensen auf.

Trainer Niko Kovac ändert seine Wolfsburger nach dem Last-Minute-Erfolg gegen den VfB Stuttgart (3:2) nur auf einer Position: Für Mattias Svanberg (erkrankt) läuft Felix Nmecha auf.