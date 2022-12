Faule Fischstäbchen rufen Polizei auf den Plan

Bremerhaven - Der Gestank gammeliger Fischstäbchen hat in Bremerhaven einen Einsatz und von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses habe Alarm geschlagen, weil es aus einer Wohnung fürchterlich stank, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die Beamten nahmen im Treppenhaus den intensiven Geruch wahr, der Schlimmeres befürchten ließ. Weil niemand öffnete, brach die Feuerwehr am Donnerstag die Wohnungstür auf und stieß rasch auf die Ursache des Gestanks: verdorbene Fischstäbchen. Diese seien ordnungsgemäß entsorgt worden, hieß es.

Wenige Stunden später folgte für die Einsatzkräfte der Seestadt der nächste Notruf in Sachen Lebensmittel. In einer Wohnung schlug der Rauchmelder an, Nachbarn nahmen Brandgeruch wahr. Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass dort eine Frau ihr Hühnerfrikassee auf dem Herd vergessen hatte. Es war im Topf völlig ausgebrannt.