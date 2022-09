Fast die Hälfte des Waldes Sachsen-Anhalts ist privat

Kiefern stehen in einem Wald.

Halle (Saale) - Fast die Hälfte der Waldfläche Sachsen-Anhalts befindet sich in Privathand. Wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) am Freitag nach einer Strukturerhebung der Forstbetriebe mitteilte, wurden zuletzt 206.111 Hektar und damit 48,1 Prozent der landesweit 428.680 Hektar Waldfläche privat bewirtschaftet. Den zweitgrößten Anteil nimmt mit 156.060 Hektar (36,4 Prozent) der Landeswald ein, gefolgt von dem Bundeswald mit 42 136 Hektar (9,8 Prozent) und 24.373 Hektar (5,7 Prozent) Körperschaftswald.

Von den 18.602 Forsteinheiten im Körperschafts- und Privatwald haben 84,8 Prozent eine Größe bis 10 Hektar. Nur wenige Forsteinheiten umfassen zwischen 500 und 1000 Hektar, die zusammen 18,8 Prozent (43.224 Hektar) einnehmen. Das ist damit die Größenklasse mit der meisten Waldfläche.