Farbanschlag auf russisches Generalkonsulat in Leipzig

Leipzig - Unbekannte haben auf das russische Generalkonsulat in Leipzig einen Farbanschlag verübt. Am späten Donnerstagabend wurden mehrere Glasflaschen mit gelber und blauer Farbe auf das Gebäude geworfen, wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Durch die Farbe entstand ein Schaden an der Mauer sowie dem Tor des Konsulats in bisher unbekannter Höhe. Weil ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Extremismuseinheit PTAZ im Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.