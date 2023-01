Familie aus brennendem Haus in Bad Lauterberg gerettet

Bad Lauterberg - Die Feuerwehr hat eine sechsköpfige Familie aus einem brennenden Haus in Bad Lauterberg evakuiert. Das dreistöckige Gebäude im Landkreis Göttingen ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war demnach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Gebäudes, in dem sich auch eine Spielothek befand, bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Die Hausbewohner wurden in einem Hotel untergebracht. Die Schadenhöhe war laut den Angaben vom Mittwoch zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.