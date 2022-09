Falscher Polizist will in Wohnung: Einsatz vorgetäuscht

Hannover - Unter dem Vorwand eines Einsatzes hat ein falscher Polizist in Hannover versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Der Mann gab sich an der Wohnungstür eines 38-Jährigen mit einer Schusswaffe in der Hand als Polizist aus, wie die Polizeidirektion Hannover am Dienstag mitteilte. Demnach erklärte der vermeintliche Beamte am Sonntagabend, wegen eines laufenden Einsatzes dringend in die Wohnung im Stadtteil Linden-Mitte hinein zu müssen.

Der falsche Polizist sagte demnach, es habe einen Hackerangriff in dem Haus gegeben, weshalb er an den Computer des 38-Jährigen müsse. Nachdem der Bewohner dem Mann den Zutritt verweigerte, flüchtete dieser. Er soll laut Zeugen etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jogginghose, eine Weste und eine Sturmhaube. Laut Polizei hat sich ein ähnlicher Fall bereits vorige Woche im Stadtteil Groß-Buchholz ereignet. Ein Zusammenhang der Fälle wird geprüft.