Dresden - Im Dresdner Stadtteil Prohlis hat in der Nacht zu Dienstag ein Auto gebrannt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung liefen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Das Fahrzeug habe auf einem Parkplatz am Jacob-Winter-Platz gestanden. Bereits eine Woche zuvor habe dort bereits ein Fahrzeug gebrannt. Der Zusammenhang zwischen beiden Fällen werde geprüft, hieß es.