Fahrrad auf Gleise gelegt

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Bersenbrück - Ein Zug der Nordwestbahn auf der Strecke zwischen Oldenburg und Osnabrück ist bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) mit einem auf die Gleise geworfenen Fahrrad kollidiert. Das Fahrzeug habe bei dem Vorfall am Montagabend nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Zug wurde zwar nicht beschädigt, dennoch wurde der Zugverkehr beeinträchtigt. Bei vier Zügen belief sich die Gesamtverspätung auf 41 Minuten. Nun ermittelt die Bundespolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt.