Fahrgast beleidigt Busfahrer und verletzt Polizisten

Berlin - Ein 20 Jahre alter Mann hat in einem Bus in Berlin den Fahrer beleidigt und anschließend vier Polizisten verletzt, einen davon schwer. Einer der Beamten sei mit dem Verdacht einer Hirnblutung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die anderen drei Verletzten seien ambulant behandelt worden.

Demnach hatte der Busfahrer am Sonntagabend die Polizei zu einer Bushaltestelle in Spandau gerufen, weil der Fahrgast ihn beleidigt habe. Der 20-Jährige habe die eingetroffenen Polizisten dann mit Faustschlägen gegen die Köpfe attackiert. Er sei überwältigt und gefesselt worden, teilte die Polizei weiter mit. Dabei habe er Widerstand geleistet. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.