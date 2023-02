Limbach-Oberfrohna - Eine 18-jährige Beifahrerin ist bei einem Unfall bei Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Dem 19-jährigen Fahrer war auf Höhe der Autobahn 72 schwarz vor Augen geworden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 19-Jährige verlor daraufhin am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei 4000 Euro.