Fahrer prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Bärenstein - Ein junger Mann ist in Bärenstein im Erzgebirgskreis mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war der 23-Jährige zu schnell gefahren. In einer Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und fuhr daraufhin frontal gegen einen Straßenbaum. Mit einem Rettungshubschrauber kam er nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus.