Faeser besucht Bundespolizeiinspektion in Leipzig

Leipzig - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) besucht am Montag (12.00 Uhr) die Bundespolizeiinspektion auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Dabei geht es vor allem um den Schutz kritischer Infrastruktur. Nach Angaben der Bundespolizei wird Faeser über die Aufgaben der Inspektion in Leipzig informiert und soll zudem mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle sprechen. Im Anschluss will sie sich vor Medienvertretern äußern. Die Bundespolizei ist auch für die Sicherheit der Bahntrassen verantwortlich.

Angesichts der Zerstörungen an den Ostsee-Pipelines und Angriffen auf die Deutsche Bahn hatte Faeser am Wochenende in Interviews einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur angemahnt. „Wir müssen uns auf alle denkbaren Szenarien einstellen und Schutzmaßnahmen weiter hochfahren“, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.