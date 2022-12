Explosionsgeräusche: Brennender Kühlschrank auf der Straße

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Celle - Mutmaßliche Explosionsgeräusche in einem Gewerbegebiet in Celle haben in der Nacht zum Samstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dort fanden die Einsatzkräfte laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Celle einen brennenden Kühlschrank mitten auf der Straße, der augenscheinlich explodiert war. Verstreute Teile des Kühlschranks hätten ein „Trümmerfeld“ auf der Fahrbahn hinterlassen. Zuvor hatten mehrere Anrufer eine Explosion und starke Rauchentwicklung im Stadtteil Westercelle gemeldet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der Brand konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden.