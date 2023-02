Ramnicu Valcea - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League den vierten Sieg im vierten Spiel knapp verpasst. Beim rumänischen Top-Club SCM Ramnicu Valcea musste sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstag in einem hochklassigen Spiel mit einem 32:32 (17:16) begnügen, führt die Tabelle der Gruppe D mit 7:1 Punkten jedoch weiter souverän an. Beste Werferin des THC, der das Hinspiel mit 38:31 gewonnen hatte, war Annika Lott mit acht Toren. Bei den Gastgeberinnen glänzte Asma Elghaoui mit zwölf Treffern.

Die Thüringerinnen lagen in der zweiten Halbzeit fast durchgängig in Führung, gerieten aber 55 Sekunden vor Schluss durch einen verwandelten Siebenmeter von Asuka Fujita erstmals in Rückstand. Nathalie Hendrikse sicherte dem THC 21 Sekunden vor Ende ebenfalls vom Siebenmeterpunkt den hochverdienten Punktgewinn.

Vor einer stimmungsvollen Kulisse begannen die Thüringerinnen nervös und leisteten sich viele technische Fehler. So erspielten sich die Gastgeberinnen eine 12:8-Führung (21. Minute). Mit erhöhtem Tempo im Angriffsspiel erzwangen die Gäste, angetrieben von der herausragenden Lott, aber noch vor der Pause die Wende.

Im zweiten Durchgang hatten die Thüringerinnen zunächst alles im Griff und bauten ihren Vorsprung bis auf 21:16 (36.) aus. Den Gastgeberinnen fiel nicht viel ein, da Lydia Jakubisova die Kreise der im Hinspiel überragenden Iryna Glibko erfolgreich einengte. Weil die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit dann jedoch acht Minuten lang ohne eigenen Treffer blieben, pirschte sich Ramnicu Valcea wieder heran und läutete eine spannende Schlussphase ein.