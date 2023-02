Lottoscheine mit der Aufschrift „Euro Jackpot“ liegen in einer Lotto-Annahmestelle.

Bremerhaven - Der Eurojackpot-Gewinner von 107,5 Millionen Euro kommt aus Bremerhaven. Westlotto hatte am Dienstagabend nach der Ziehung lediglich mitgeteilt, dass der erste Rekord-Jackpot in diesem Jahr ins Land Bremen geht. Am Mittwoch teilte der Anbieter Lotto24 mit, dass der Gewinner ein 61-Jähriger aus der Seestadt sei. Der Bremerhavener lag mit den Gewinnzahlen 20 - 21 - 30 - 41 - 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 richtig.

In der zweiten Gewinnklasse durften sich den Angaben zufolge drei weitere Glückspilze aus Baden Württemberg, Tschechien und Ungarn über rund 765.000 Euro freuen. Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der insgesamt 18 europäische Länder teilnehmen.