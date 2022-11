EU-Kommissar: Junge Menschen früh für Technik begeistern

Leipzig - Im Ringen um Fachkräfte für die Zukunft müssen nach Ansicht von EU-Kommissar Nicolas Schmit junge Menschen früh an Technik und Naturwissenschaften herangeführt werden. „Europa lebt von seiner Innovationskraft und Sachsens Industrie braucht kluge Nachwuchskräfte“, sagte er laut Mitteilung am Donnerstag bei einem Besuch der VDI-Garage in Leipzig.

Die EU fördert nach Angaben von Sachsens Wirtschaftsministerium verschiedene Projekte der Einrichtung mit Geld aus dem Europäischen Sozialfonds. Die VDI-Garage mit Werkstätten und Laboratorien versteht sich als Technikerlebniswelt für Kinder und Jugendliche. Geboten werden Kurse, Workshops und Camps sowohl schulbegleitend als auch außerschulisch.