Etwa 7800 Menschen bei Demos gegen Energiepolitik

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind am Montag laut Innenministerium rund 7800 Menschen gegen die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Insgesamt habe es landesweit 43 Versammlungen gegeben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Damit sind die Teilnehmerzahlen weiterhin rückläufig. In der vergangenen Woche zählte die Polizei rund 7900 Demonstrierende.

„Die Polizei leitete landesweit ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein“, führte die Sprecherin weiter aus. Ansonsten blieben die Veranstaltungen weitestgehend störungsfrei.