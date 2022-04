Es steht 2:1 gegen Corona - aber ist die Pandemie damit besiegt?

Ein medizinischer Mitarbeiter in Schutzkleidung.

Halle (Saale) - Im Jerichower Land und in Dessau-Roßlau wurden keine Neuinfektionen mehr registriert, in allen anderen Gegenden Sachsen-Anhalts fallen die bereits niedrigen Inzidenzen immer weiter. Gleichzeitig wird das Wetter immer schöner, die Freisitze sind voll, Urlaubspläne werden geschmiedet und die Fußball-Europameisterschaft läuft. Corona - was war das noch mal?