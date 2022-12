Erweiterte Gedenkstätte soll an Kriegsheimkehrer erinnern

Frankfurt (Oder) - Die Gedenk- und Dokumentationsstätte für Opfer politischer Gewaltherrschaft in Frankfurt (Oder) bekommt einen Erweiterungsbau. Das Brandenburger Kulturministerium stelle dafür bis 2025 insgesamt 1,94 Millionen Euro aus Mitteln der Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR bereit, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Gedenkstätte wird demnach um den Ausstellungstrakt zur Geschichte der Kriegsheimkehrer erweitert.

Die Stadt Frankfurt (Oder) war ab 1945 der zentrale Entlassungsort für alle Wehrmachtsangehörigen, die aus sowjetischen Kriegsgefangenenlagern kamen. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen passierten in den Nachkriegsjahren die Oderstadt, die zu einem riesigen Menschenumschlagplatz wurde. In der früheren Hornkaserne wurden Wehrmachtssoldaten registriert, identifiziert und in spezielle Heimkehrerlager oder Lazarette entlassen. Tausende von ihnen erreichten ihre Heimat nie, sondern starben noch in Frankfurt (Oder). Die Hornkaserne, heute Sitz der Polizeidirektion Ost, war gleichzeitig ein Sammelpunkt für Transporte deutscher Zwangsarbeiter aus Internierungslagern der sowjetischen Besatzungszone in Richtung Osten.