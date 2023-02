Fast drei Jahre lang mussten Fahrgäste im Nahverkehr in Niedersachsen eine Maske tragen. Nun endet diese Vorschrift. In einem weiteren Verkehrssektor fällt die Pflicht ebenfalls.

Hannover/Bremen - Wer in Niedersachsen und Bremen Bus oder Bahn fährt, muss seit diesem Donnerstag keine Maske mehr tragen. Seit dem 2. Februar ist ebenfalls keine Maske mehr im Fernverkehr Pflicht, also etwa bei Reisen mit der Deutschen Bahn. Die beiden Bundesländer hatten das Ende der Maskenpflicht vor knapp drei Wochen angekündigt.

Bislang galt die Pflicht für eine OP-Maske im Nahverkehr in Niedersachsen - in früheren Zeiten musste eine FFP2-Maske getragen werden. Seit Ende April 2020 mussten Menschen laut Gesundheitsministerium im niedersächsischen Nahverkehr eine Maske tragen.

Weiterhin gilt die Maskenpflicht noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen. Dies ist über das Infektionsschutzgesetz des Bundes geregelt, das noch bis zum 7. April datiert ist. In früheren Pandemie-Zeiten galten in deutlich mehr Bereichen Maskenpflichten - etwa in Geschäften, bei Veranstaltungen oder zeitweise in der Schule.