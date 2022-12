Erster Leipziger Weihnachtsmarkt für Hunde eröffnet

Leipzig - In Leipzig ist am Sonntag der erste Weihnachtsmarkt für Hunde eröffnet worden. Am Cottaweg im Westen der Stadt sollen Zwei- und Vierbeiner gemütlich entlang der 25 Buden der Händlerinnen und Händler schlendern können, sagte Organisatorin Monika Eckstein-Scheffler der Deutschen Presse-Agentur. Selbstgestricktes, neue Halsbänder und für den ein oder anderen glücklichen Hund auch eine Futterprobe seien im Angebot des Marktes. „Glühwein gibt es aber nicht - wobei - das wäre doch eine Idee: Glühwein für den Hund!“, sagte sie schmunzelnd.

Die Idee für den Weihnachtsmarkt brachte Eckstein-Scheffler aus Chemnitz mit nach Leipzig. „Ich vermiete Wohnmobile, die für den Urlaub mit Hund ausgestattet sind. Vom Chemnitzer Hundeweihnachtsmarkt, bei dem ich selbst als Händlerin dabei war, war ich damals total beeindruck“, erinnerte sie sich. Dort soll der Hundeweihnachtsmarkt eine Woche später, am 10. Dezember, am Wasserschloss Klaffenbach stattfinden.