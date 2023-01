Erste Neujahrsbabys schon kurz nach Mitternacht geboren

Berlin - Geboren am 1.1.2023: In der Neujahrsnacht sind in Berlin mehrere Babys zur Welt gekommen. Die kleine Khanh Vy zum Beispiel wurde schon um zwölf Minuten nach Mitternacht in einem Kreißsaal des Sana-Klinikums in Lichtenberg geboren. Fünf Minuten später war der kleine Miran im Vivantes-Klinikum Friedrichshain dran. Bis 8.30 Uhr wurden dann noch 13 weitere Jungen und Mädchen allein in den sechs Vivantes-Geburtskliniken geboren, wie die landeseigene Krankenhausgesellschaft mitteilte. Das Geburtsdatum ist besonders - die Zahl aber nicht ungewöhnlich: Vivantes allein hat nach eigenen Angaben täglich im Schnitt mehr als 30 Geburten.