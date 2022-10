Erst trüb, dann sonniger und wolkiger Tag

Bremen/Hannover - Der Dienstag wird in Niedersachsen und Bremen zunächst ein trüber Tag, der später in einen überwiegend regenfreien Nachmittag mit Sonne und Wolken übergeht. Im Süden regnet es nahe der Mittelgebirge am Morgen noch, im Südosten besteht bis zum Vormittag sogar die Wahrscheinlichkeit für gebietsweisen Starkregen. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen bei kühlen Tiefstwerten von 4 bis 8 Grad lockere Wolken und vereinzelt auch Nebel auf.