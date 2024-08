Der Hamburger Hafenarbeiter war obdachlos, Landarbeiter in den USA, Soldat, Deserteur, Aufrührer, KPD-Chef und Naziopfer. Die DDR machte aus ihm eine Lichtgestalt.

Ernst Thälmann im Berliner Wohngebiet Ernst-Thälmann-Park an der Greifswalder Straße: Von kaum einem anderen Kommunisten existieren noch so viele Denkmale.

Halle/MZ. - Kräftig mit Glatze, ein großer Kerl mit breiten Schultern und einem schmunzelnden Gesicht, so war er. Die anderen Funktionäre trugen Anzug, dieser hier hatte eine Lederjacke an. Das Gerücht ging, dass er trinken konnte wie ein Hafenarbeiter, schließlich war er mal einer gewesen. Zum Bild, das von Ernst Thälmann viele Jahre nach seinem Tod geblieben war, gehörte auch die Behauptung, er habe es nicht so mit der marxistisch-leninistischen Theorie gehabt. Ein handfester Praktiker sei er gewesen, ein Kumpeltyp, der Reden aus dem Stegreif hielt, volksnah, nie abgehoben wie viele Genossen, nachdem sie Berufsrevolutionäre geworden waren.