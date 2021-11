Erneut tödlicher Verkehrsunfall in Brandeburg - Auto prallt gegen Baum

Erneut sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Männer prallten im brandenburgischen Vetschau gegen einen Baum.

Bereits am Wochenende kam es zu drei schweren Unfällen auf den Straßen Brandenburgsmit tödlichen Folgen.

Vetschau/dpa/bb - Erneut sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen: Zwei Männer starben, als sie mit ihrem Wagen im Vetschauer Ortsteil Ogrosen gegen einen Baum prallten. Das Auto war in Leipzig gemeldet. Wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte, passierte der Unfall im Landkreis Oberspreewald-Lausitz am Montagnachmittag. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, werde noch ermittelt. Der Fahrer war den Angaben zufolge 36 Jahre alt, der Beifahrer 29.

Am Wochenende waren bei drei sehr schweren Unfällen auf Brandenburgs Straßen insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen - bei jedem dieser Unfälle starben zwei Menschen.