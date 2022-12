Ermittlungen zu falschen Polizisten: Vorläufige Festnahmen

Hannover - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Tatverdächtige, die sich als Polizeibeamte ausgeben und so von arglosen Opfern Bargeld und Wertgegenstände erbeuten, ist die Polizei in Hannover auf fünf mutmaßliche Täter gestoßen. Die Jugendlichen im Alter von 15, 16, 17 und 18 Jahren sowie eine Frau im Alter von 21 Jahren seien in der vergangenen Woche bei Wohnungsdurchsuchungen vorläufig festgenommen und anschließend wieder entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. In den Wohnungen und in einer Gartenkolonie im hannoverschen Stadtgebiet sei neben verfahrensrelevanten Beweismitteln auch mehr als ein Kilo Marihuana gefunden worden.

Insgesamt ermittelt die Polizei in der niedersächsischen Landeshauptstadt gegen acht mutmaßliche Täterinnen und Täter. Ein Teil der Verdächtigen agiere aus dem Ausland. Bislang seien ihnen 18 Fälle nachgewiesen worden. Sie erbeuteten eine Summe im hohen fünfstelligen Bereich, hieß es.