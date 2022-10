Ermittlungen wegen Misshandlungen von Pflegeheimbewohnern

Rinteln - Die Staatsanwaltschaft Bückeburg ermittelt nach Hinweisen auf Misshandlungen von Bewohnern in einem Pflegeheim in Rinteln in Landkreis Schaumburg. Zuvor sei eine Strafanzeige eingegangen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Mehrere Bewohner sollen den ersten Erkenntnissen nach von Mitarbeitern des Heims misshandelt worden sein - wie, das sei noch unklar. Auch um wie viele Betroffene es sich handelt, steht noch nicht fest. Seit Donnerstag werde wegen Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt, so der Sprecher weiter.