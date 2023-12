Staatsanwaltschaft Ermittlungen nach Vorfall mit Chrupalla eingestellt

Was ist vor einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt passiert? Bundeschef Chrupalla kam jedenfalls ins Krankenhaus und sprach dann von einem Anschlag. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und will den Fall zu den Akten legen.