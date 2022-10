Ermittlungen nach Leichenfund im Landkreis Helmstedt

Grafhorst - Nach dem Fund zweier Leichen in einem Wald bei Grafhorst (Landkreis Helmstedt) haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Leichen waren bereits am Dienstagmorgen gefunden worden. Obduktionsergebnisse lagen allerdings am Donnerstag noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Fund berichtet.

Aufgrund der Auffindesituation und der bisherigen Ermittlungsergebnisse sei davon auszugehen, dass ein aus der Ukraine stammender 41-Jähriger mutmaßlich zunächst seine 35 Jahre alte Frau mit einem Messer getötet und sich dann selbst das Leben genommen habe, so die Staatsanwaltschaft. Das Tatmotiv könnte demzufolge Probleme in der Beziehung des Paares sein. Demnach war das Ehepaar getrennt.

Zur endgültigen Feststellung der Todesursachen und um eine Beteiligung Dritter zweifelsfrei ausschließen zu können, hatte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Braunschweig die Obduktion der Leichen beantragt. Die Auswertung der umfangreichen Spurenlage werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.