Ermittlungen nach Angriff auf Rechtsextreme dauern an

Erfurt - Nach dem Angriff einer Gruppe Maskierter auf zwei Rechtsextreme am Donnerstag in Erfurt dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an. Es gebe unterschiedliche Angaben zu den Angreifern, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Angaben zu deren Identität sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Auf dem Weg zur Arbeit waren am Donnerstag ein 24- und ein 34-Jähriger von maskierten Angreifern mit einer Axt, Totschlägern und Pfefferspray attackiert worden. Dabei erlitten die Männer aus der rechtsextremen Szene erhebliche Kopfverletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer flüchteten. Laut Polizei ist es nicht der erste Überfall dieser Art in Erfurt. Eine Sprecherin verwies etwa auf den Angriff auf die Verkäuferin eines Szeneladens in der Stadt im Frühjahr vorigen Jahres.

Die Ermittler gehen von einem politischen Hintergrund der Tat aus. Weitere Angaben zu der Tat machte die Polizei vorerst nicht.