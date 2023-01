Erleichterung für den Wintersport: Schnee im Thüringer Wald

Erfurt/Leipzig - Aufatmen bei Wintersportlern nach langer Tauwetterphase: Im Thüringer Wald soll am Wochenende neuer Schnee kommen - und auch liegen bleiben. „Es ist toll, dass es jetzt wieder richtig losgeht“, sagte ein Sprecher des Regionalverbunds Thüringer Wald am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Schon seit Tagen war klar, dass es wieder kälter werden wird, aber nicht, dass neuer Schnee kommt. „Jetzt wissen wir, dass es sinnvoll war, die Strecken neu zu präparieren.“

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag bleiben die Temperaturen im Bergland am Wochenende dauerhaft unter 0 Grad. „Dazu kommt vom Osten her Schnee“, sagte eine Meteorologin.

Los geht es voraussichtlich im Altenburger Land am späten Samstagnachmittag, ab dem Abend soll dann auch im Thüringer Wald und damit in den Wintersportgebieten neuer Schnee fallen - zwischen 10 und 15 Zentimeter werden erwartet.

Mit Stand von Samstagmorgen wurden bereits 14 Zentimeter vorhandener Schnee an der Schmücke und 13 Zentimeter in Neuhaus am Rennweg gemeldet. Die Temperaturen liegen in den höheren Lagen tagsüber bei -3 bis -4 Grad, nachts fällt das Thermometer auf -7 bis -8 Grad.

Der Regionalverbund sprach von einem Neustart für den alpinen Wintersport an diesem Wochenende. An den Skiliften Skiarena Silbersattel in Steinach, der Winterwelt Schmiedefeld, der Skiarena Heubach und voraussichtlich am Lotto Thüringen Snowpark Oberhof sei der Skibetrieb jeweils ab 9.30 Uhr geplant. Zudem seien 35 Winterwanderwege präpariert und drei Rodelhänge geöffnet.

Laut DWD soll es auch in den tiefer liegenden Regionen am Wochenende schneien, aber weniger. Hier werden zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Möglicherweise bleibt der Schnee dann auch noch ein paar Tage liegen. Nach Angaben der DWD-Sprecherin könnte es aber Mitte der Woche etwas wärmer werden und Tauwetter einsetzen - wie es dann weitergeht, sei noch unklar.

Für das Bergland rechnete die Expertin damit, dass der Thüringer Wald auch in der kommenden Woche zunächst weitgehend weiß bleibt.