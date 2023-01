Erkälteter Simakan setzt mit Leipzig-Training aus

Abu Dhabi - Mohamed Simakan muss im Trainingslager von Fußball-Bundesligist RB Leipzig mit dem Training aussetzen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, plage den französischen Verteidiger eine leichte Erkältung. Ein Einsatz zum Restrunden-Auftakt der Bundesliga am 20. Januar gegen Bayern München ist somit nicht in Gefahr. Simakan hatte sich im Verlauf der Hinrunde auf der rechten Abwehrseite mit starken Leistungen als Stammspieler etabliert. Leipzig bereitet sich noch bis zum 11. Januar in Abu Dhabi auf den zweiten Saison-Abschnitt vor.