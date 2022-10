Erinnern an Tod eines Jungen in der Spree vor 50 Jahren

Berlin - Mehrere Menschen haben an einen Jungen erinnert, der während der Berliner Teilung in der Spree ums Leben gekommen ist. Cengaver Katranci fiel dort am 30. Oktober 1972 beim Spielen ins Wasser und ertrank, sagte eine Mitarbeiterin der Stiftung Berliner Mauer am Sonntag.

Bis 1975 seien fünf Kinder am Kreuzberger Gröbenufer - dem heutigen May-Ayim-Ufer - und nahe der zerstörten Brommybrücke ertrunken. „Die West-Berliner Rettungskräfte durften nicht in die Spree, um die Kinder zu retten, während die DDR-Grenzer nicht eingriffen“, heißt es auf der Internetseite der Stiftung Berliner Mauer.

Erst danach sei ein Abkommen geschlossen worden, um Menschen zu helfen, sagte die Mitarbeiterin. Das Schicksal der Kinder sei immer wieder untergegangen. Aus ihrer Sicht sollte mehr daran erinnert werden. Die Gedenkveranstaltung habe auf Deutsch und Türkisch stattgefunden und sei anrührend und schön gewesen.