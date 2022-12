Erfurter Weihnachtsmarkt schließt: 850 Reisebusse

Erfurt - Die Stadt Erfurt hat sich mit dem Besucherinteresse an Thüringens größtem Weihnachtsmarkt zufrieden gezeigt. Zu dem vorweihnachtlichen Markttreiben seien rund 850 Reisebusse in Thüringens Landeshauptstadt gekommen, sagte Marktmeister Sven Kaestner zum Abschluss am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine genaue Gästezahl wollte die Stadtverwaltung erst später bekannt geben. Vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 22. November war mit 1,5 Millionen Gästen in der Adventszeit gerechnet worden.

Mit 31 Tagen sei der diesjährige Weihnachtsmarkt vor der Kulisse von Mariendom und Severikirche der bislang längste. Im vergangenen Jahr hatten bereits aufgebaute Weihnachtsmärkte in Thüringen, so auch in Erfurt, wegen der sich dramatisch zuspitzenden Corona-Lage ungenutzt wieder abgebaut werden müssen. In diesem Jahr hatten die Gäste Stände und Fahrgeschäfte von 163 Händlern und Schaustellern zur Auswahl. Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist einer der größten in Deutschland. 2019 waren mehr als zwei Millionen Gäste gekommen.