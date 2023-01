Meiningen - Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagabend in Meiningen erfolgreich vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet. Allerdings habe er dabei einen Schlüsselbund verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Diese stellten den Bund daraufhin sicher. Der Mann „darf“ sich nun binnen einer Woche den Schlüssel abholen - in Gegenleistung zu seinen Personalien.