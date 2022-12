Erfolglose Suche nach Fußballer-Vater: Freunde befragt

Villingen-Schwenningen - Nach der erfolglosen Suche nach dem vermissten Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker setzt die Polizei nun auf Befragungen von Freunden. „Nach wie vor fehlt jede Spur von ihm“, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher in Konstanz. Man gehe von einem Unglücksfall aus, ermittle aber in alle Richtungen.

Mit einem Hubschrauber und Polizeitauchern hatte die Polizei in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) am Mittwoch erneut nach dem 61-Jährigen gesucht. Er war am Abend des 23. Dezember zuletzt in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Der Sohn des Vermissten hatte die Bevölkerung über Instagram um Hinweise gebeten. Brünker stammt aus Villingen, seit 2020 spielt er für den 1. FC Magdeburg.