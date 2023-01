Entlaufene Rinder legen Zugverkehr in Dessau-Roßlau lahm

Dessau-Roßlau - Rund 20 entlaufene Rinder haben den Bahnverkehr zwischen Dessau und Roßlau zum Erliegen gebracht. Die Tiere standen am Dienstagabend auf der Strecke, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Die Besitzer mussten die ausgebüxten Rinder von der Strecke treiben. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnte der Bahnverkehr wieder rollen.

Den Angaben der Bundespolizei zufolge sammelten sich für 17 Züge insgesamt 444 Minuten Verspätung an. Drei Züge wurden umgeleitet. Die Tierhalter wurden von den Beamten „eindringlich sensibilisiert“, dass sie für eine sichere Unterbringung der Rinder sorgen müssen.