Entführung: Haftbefehl gegen 21-Jährigen erlassen

Leipzig - Nach der Entführung eines 29-Jährigen in Leipzig ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dem 21-Jährigen wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 29-Jährige war am Dienstagabend aus seiner Wohnung im Stadtteil Probstheida in ein Auto gezerrt worden. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen begann. Am Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass das Opfer gefunden und der 21-Jährige festgenommen wurde. Zu den Hintergründen machte die Polizei wegen der laufender Ermittlungen keine Angaben.