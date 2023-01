Halle - Der FSV Zwickau hat mit seinem in der Kritik stehenden Trainer Joe Enochs die sportliche Talfahrt gestoppt. Die Sachsen gewannen am Samstag das mitteldeutsche Derby beim Halleschen FC mit 2:0 (1:0). Vor 7997 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion erzielte Dominic Baumann (18./90.) beide Tore für die Gäste, die in der Tabelle an den Saalestädtern vorbeizogen und die Abstiegszone der 3. Fußball-Liga vorübergehend verlassen konnten. Dagegen hat sich die sportliche Krise beim Halleschen FC nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg weiter verschärft. Der letzte Erfolg war dem HFC am 5. November beim 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim gelungen.

Vor dem Spiel hatte Zwickaus Vorstand mitgeteilt, man werde die Lage nach dem Spiel beim HFC neu bewerten. Dafür hat der seit viereinhalb Jahren beim FSV arbeitende Enochs nun deutlich bessere Karten. Seinem Amtskollegen Meyer droht nun eine ungemütliche Woche.

Die Hallenser bestimmten in der ersten Viertelstunde zunächst das Geschehen auf dem Rasen. Dominik Steczyk (11.) und Nico Hug (13.) stellten mit ihren Schüssen Zwickaus Schlussmann Johannes Brinkies auf die Probe. In der 18. Minute gingen jedoch die Sachsen mit ihrer ersten gefährlichen Aktion in Führung. Baumann jagte den Ball aus 20 Metern hoch ins lange Eck. Der Gegentreffer lähmte die Hausherren, die bis zum Pausenpfiff keine einzige Möglichkeit mehr herausspielen konnten. Die Gäste hätten durch Patrick Göbel (45.) nach einem Konter fast noch das 2:0 erzielt, doch der Ball ging über das HFC-Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Hallenser den Druck, ohne zunächst die FSV-Abwehr vor große Probleme zu stellen. Halles Neuzugang Alexander Winkler (69.) hätte beinahe eine Eingabe von Göbel ins eigene Tor gelenkt, doch Schlussmann Felix Gebhardt fischte das Leder noch von der Linie. Erst in den letzten 20 Minuten lag der Ausgleich für den HFC in der Luft. Mit glänzenden Reaktionen gegen Andor Bolyki (75.), Timur Gayret (78.) und Aaron Herzog (81.) bewahrte Brinkies sein Team vor einem Gegentreffer. Beim Schuss von Jonas Nietfeld (78.) rettete Leonhard von Schrötter für seinen geschlagenen Keeper vor der Torlinie. In der Schlussminute sorgte Baumann mit seinem zweiten Treffer nach einem Konter für die Entscheidung.