Energie sparen: Weniger Licht in Geras Gewerbegebieten

Gera - Die Stadt Gera spart im Zuge der Energiepreiskrise an der Beleuchtung in ihren Gewerbegebieten und reduziert in den kommenden Wochen die Zahl der aktiven Lichtmasten. In jedem der insgesamt 17 Areale solle dann jede zweite Laterne abgeschaltet werden, wie die Kommune am Montag mitteilte. Ausgehend von den Gewerbegebieten Hermsdorf, Tinz und Kraftwerk Nord werde dabei schrittweise vorgegangen. „Die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer in den betreffenden Gebieten der Stadt bleibt uneingeschränkt bestehen“, hieß es.