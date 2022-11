Endspurt Fahrradklimatest: ADFC ruft zur Teilnahme auf

Magdeburg - Wie steht es um die Bedingungen für Fahrradfahrer in Sachsen-Anhalt? Noch bis zum 30. November können sich wieder alle Menschen in Sachsen-Anhalt an einer Umfrage zum Radverkehr beteiligen. Alle zwei Jahre verschafft sich der Allgemeine Deutsche Fahrradclub gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium ein Bild, wie die Menschen die Fahrradbedingungen in ihrer Umgebung einschätzen. Sie vergeben in der Umfrage entsprechende Schulnoten für die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden. In diesem Jahr wird außerdem gefragt, wie gut das Radfahren im ländlichen Raum funktioniert.

In einigen Kommunen fehlt nach Angaben des ADFC noch die erforderliche Zahl der Stimmen, um aussagekräftig zu sein. Vor zwei Jahren hatten etwa 3500 Menschen an der Befragung teilgenommen. Damals flossen 21 Orte in die Bewertung ein. Insbesondere in den kleineren Orten fehle es noch an der nötigen Teilnehmerzahl, sagte ein Sprecher des ADFC.