Emsländer spenden mehr als 700 Feldöfen für die Ukraine

Meppen - Die Hilfsorganisation Helping Hands aus dem Emsland hat zusammen mit einem Unternehmen und weiteren Sponsoren mehr als 700 Feldöfen für die Ukraine und Moldawien gespendet. Ende Januar sollen die 760 Feldöfen und weitere Hilfsgüter mit drei Lastwagen in die osteuropäischen Länder gebracht werden, teilte der Verein am Donnerstag in Meppen mit. „Aufgrund der durch den Krieg zusammengebrochenen Infrastruktur ist es in einigen Regionen der Ukraine unmöglich zu heizen oder sich eine warme Mahlzeit zuzubereiten“, sagte Helping-Hands-Sprecher Heiner Meiners. Auch in Moldawien würden Öfen für den harten Winter benötigt.

Ein Meppener Metallbauunternehmen unterstützte das Vorhaben und konstruierte den Ofen. Der Ofen sei als Allesbrenner konzipiert und kann auch als kleiner Herd für einen Kochtopf dienen.

Der Verein Helping Hands wurde 1997 in Lathen gegründet. Schon im vergangenen Jahr wurde ein mit Spenden finanzierter Rettungswagen für die ukrainische Armee bereitgestellt.